Pavia: Verni (M5s), la società civile della città non lasci il carcere da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pavia apra il cuore alla struttura carceraria. È questo l'appello del consigliere pentastellato della Regione Lombardia Simone Verni, oggi in visita alla casa circondariale pavese assieme all'Onorevole del M5s Valentina Barzotti, rivolto alle associazioni di volontariato di Pavia. "Iniziate a fare dei progetti insieme ai carcerati – ha affermato Verni - perché quando la società ghettizza e isola una struttura come questa, è il primo modo per non riuscire ad ottenere un inserimento e un recupero". L'istituto penitenziario pavese, ha infatti dichiarato Verni, è storicamente isolato e poco considerato dalla società civile. "Pavia è una grossa città e potrebbe fare di più – ha aggiunto il consigliere M5s -, chiediamo quindi alle associazioni di volontari di Pavia di entrare nel carcere e di iniziare a fare dei lavori insieme a questi detenuti". (Rem)