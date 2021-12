Speciale scuola: Istat, in Italia tasso occupazione laureati inferiore a media europea nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il premio occupazionale dovuto all’istruzione, in Italia il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea anche tra i laureati (80,8 per cento tra i 25 e i 64 anni contro 85,5 per cento dell’Ue27) oltre che tra i diplomati (70,5 per cento contro 75,7 per cento). Lo ha rilevato l'Istat nel report Ritorni occupazionale dei laureati nel 2020. Secondo l'Istituto di statistica, il divario con l’Europa nei tassi di occupazione si amplia tra le giovani generazioni - per tutti i livelli di istruzione - e diventa massimo per chi è appena uscito dal percorso formativo e si trova nella fase di primo ingresso nel mercato del lavoro. Il differenziale di genere resta importante tra i laureati, nonostante si riduca all’aumentare del titolo di studio. Nel 2020, il tasso di occupazione della popolazione tra i 25 e i 64 anni registra una riduzione di 0,8 punti, attestandosi al 65,6 per cento. L’impatto della pandemia Covid-19 è stato più marcato per chi ha un basso livello di istruzione: il tasso di occupazione è sceso di 1,1 punti per la popolazione con al massimo un titolo secondario inferiore, di 0,9 punti tra chi ha raggiunto il diploma e di 0,6 punti tra i laureati. (Ren)