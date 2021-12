Egitto: prima riunione del governo nella nuova capitale amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Madbouly, ha tenuto il primo incontro del governo nella sede nella nuova capitale amministrativa, a est del Cairo. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dal governo egiziano, in cui si conferma l'inizio dell'effettivo trasferimento dei ministri nel distretto governativo, nel quadro dell'avvio dei lavori per un periodo sperimentale di transizione. C'è un cambiamento nell'intero sistema di lavoro dell'apparato amministrativo dello Stato, nel quadro del piano statale per la governance e la digitalizzazione dei vari servizi, ha evidenziato il capo dell'esecutivo. (Cae)