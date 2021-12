Covid: Decaro (Anci), bene obbligo mascherina all'aperto ovunque, facilita controlli e protegge cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina di regia "ci ha comunicato che presto sarà introdotto l'obbligo della mascherina all'aperto anche in zona bianca per tutti, come l' Anci aveva sollecitato. - commenta il presidente Decaro -. Credo questa sia una misura giusta che permette di dare un'indicazione chiara ai cittadini su tutto il territorio nazionale". Questa disposizione, ha aggiunto il presidente dell'Anci, "permetterà anche ai sindaci di avere su tutti i nostri territori misure omogenee. In questo modo anche le Forze dell'ordine avranno maggiore facilità nei controlli. La mascherina è il dispositivo di protezione più accessibile e immediato e già in altre fasi di pandemia ci ha aiutato nel contrasto alla diffusione del virus".(Rin)