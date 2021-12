Imprese: Cattolica, da assemblea ok a risoluzione incarico revisione conti a PriceWaterHouseCoopers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Cattolica, riunitasi oggi con la partecipazione di 119 azionisti tramite rappresentante designato, ha approvato con una maggioranza dell’87,75 per cento circa la risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di revisione legale dei conti conferito il 27 giugno 2020 a PriceWaterHouseCoopers, sulla base del parere formulato dal comitato per il controllo sulla gestione. Stando al relativo comunicato stampa, la risoluzione consensuale è stata necessaria a seguito dell’Opa lanciata su Cattolica da Generali, che ne ha acquisito il controllo determinando l’insorgere in capo a PriceWaterHouseCoopers di una situazione di incompatibilità, dovuta a servizi in corso di svolgimento per il Gruppo Generali. L’assise ha anche approvato, sempre con una maggioranza dell’87,75 per cento, la nomina della società Bdo Italia come nuovo revisore legale dei conti fino al 2029. (Com)