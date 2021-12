Usa: disoccupazione, richieste di sussidio ai livelli più bassi dal 1969

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono state 205 mila nella settimana terminata lo scorso 18 dicembre, in linea con quelle della settimana precedente e con le previsioni degli economisti. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro, che evidenzia come il numero di nuove richieste sia al livello più basso dal 1969. Cifre in forte calo sia rispetto al picco registrato durante la pandemia di Covid-19 (6,15 milioni di richieste nell’aprile del 2020), sia rispetto ai livelli pre-pandemici (220 mila in media nel 2019).(Nys)