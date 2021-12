Natale: Baldini (CI), di cultura cristiana c’è molto bisogno anche in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presepi, musica, tradizioni, valore identitario dell'Italia diffusa, prodotti tipici e buon vivere. Un filo conduttore lega l'Italia a Natale. Di questo si è parlato alla Camera dei deputati attraverso una serie di momenti che hanno visto protagonisti i presepisti e la progettualità dell'Associazione nazionale Città dei presepi e del festival nazionale Terre di presepi che propone un cammino mettendo in rete tutte le natività, dando vita alla rete presepiale più lunga d'Italia, cammino che ha già ampiamente superato i confini nazionali. Con la visione di valorizzare tutte queste bellezze che troviamo nei borghi della nostra penisola, le onorevoli Maria Teresa Baldini e Fucsia Nissoli Fitzgerald hanno ideato e istituito il "Premio Natale". Esso attribuisce un riconoscimento di merito a coloro (persone, associazioni o istituzioni) che, in Italia e nel mondo, portano avanti attivamente le tradizioni e le radici cristiane attraverso il loro quotidiano contributo di idee, il loro lavoro, la ricerca, l'affermazione della bellezza intesa come armonia tra mente, corpo e anima, la capacità di trasmettere i valori di civiltà che hanno contraddistinto la nostra storia anche attraverso piccoli gesti e azioni. (segue) (Rin)