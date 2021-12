Natale: Baldini (CI), di cultura cristiana c’è molto bisogno anche in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I riconoscimenti sono stati consegnati alla Camera dei deputati a Giampaolo Lazzeri presidente di Anbima, Salvo Iavarone presidente Asmef, Ottaviano Lattarulo, Luciano Lamonarca cantante lirico, Giuliana Ridolfi Cardillo, monsignor Franco Hilary, suor Myriam Castelli, Gina D'Alessandro Ricart Ministro consigliere d'Ambasciata della Repubblica Domenicana in Italia, alla Comunità dei Padri Cappuccini della Basilica di San Lorenzo fuori le Mura a Roma, ai presepisti di San Romano (Montopoli Val d'Arno, Pisa) per i 99 di realizzazione del presepe, a Mario Rossi Maglietta, presepista da 64 anni. A tutti loro è stata consegnata un'incisione raffigurante gli angeli opera di Alma Francesca. "E' importante ricordarci del valore delle tradizioni legate al Natale perché - commenta l'onorevole Maria Teresa Baldini - sono parte integrante delle nostre radici cristiane. Per questo è importante preservare e valorizzare l'opera di tanti che in Italia testimoniano questi valori, valori che quando ci rechiamo nelle comunità italiane all'estero, assumono ancora più importanza e rappresentano un legame identitario con i paesi d'origine. Di cultura cristiana c'è molto bisogno anche in Europa. Auguro a tutti un buon Natale". (Rin)