- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al Comitato Don Peppe Diana, a Libera e al Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata il ringraziamento per l'invio del "Pacco alla Camorra" e il suo apprezzamento per l’iniziativa. Lo comunica una nota della presidenza della Repubblica. (Com)