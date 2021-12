Messico: governo plaude a via libera per risoluzione Cds Nazioni Unite su controllo delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cds) ha approvato una risoluzione per arginare il traffico attraverso misure che assicurano il monitoraggio, maggiori controlli alle frontiere e norme di autodisciplina per le imprese private. Con la risoluzione, proposta dal governo del Messico, il Cds esorta gli Stati membri dell'Onu a "vigilare sull'esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri per il tracciamento delle armi, comprese quelle piccole e leggere". Il "commercio delle armi leggere alimenta le tensioni e incoraggia quegli attori che preferiscono ricorrere alla forza invece che al dialogo e al negoziato", ha detto il rappresentante del Messico presso le Nazioni Unite, Juan Ramon de la Fuente, ricordando che la maggioranza ottenuta - dodici voti favorevoli e tre astensioni - garantirà alla risoluzione il co patrocinio di altri 70 Paesi. (segue) (Mec)