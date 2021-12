Messico: governo plaude a via libera per risoluzione Cds Nazioni Unite su controllo delle armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico sostiene da tempo la necessità di mettere un freno al traffico di armi, istanza più volte inserita nell'agenda dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, a fianco della richiesta di Washington di irrobustire l'azione di contrasto ai cartelli del narcotraffico. L'attuale governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha aumentato le iniziative specifiche in questo senso, anche approfittando del mese di presidenza del Cds, chiuso a inizio dicembre. Per il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, il via libera alla risoluzione rappresenta un "grande sostegno alla nostra causa per la riduzione della violenza". Il ministero ha da parte sua ricordato che il Messico è stato nominato per il premio annuale dell'Associazione per il controllo delle armi, organizzazione statunitense con sede a Washington. (segue) (Mec)