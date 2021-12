Messico: governo plaude a via libera per risoluzione Cds Nazioni Unite su controllo delle armi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, l’incremento della violenza in Messico ha una correlazione diretta con la produzione di armi negli Usa, con dati che sarebbero particolarmente rilevanti dal 2015 in avanti. Con questa denuncia, il Messico chiederà ai fabbricanti di applicare misure per controllare la produzione e la distribuzione delle loro armi paghino le spese legali e un indennizzo utile a risarcire i danni causati dalle loro attività: una cifra che secondo Ebrard potrebbe toccare l’1,5 per cento del prodotto interno lordo del Paese, circa 16 miliardi di dollari. La causa viene presentata in uno dei periodi più due che il Messico attraversa quanto a violenza: nei primi due anni del governo Lopez Obrador il paese ha battuto i precedenti record di morti violente, 34.681 nel 2019 e 34.554 nel 2020. La settimana scorsa l’istituto di statistica confermava che il tasso di omicidi, 29 ogni 100mila abitanti, è il più alto dal 2018. (segue) (Mec)