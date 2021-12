Pa: Papatheu (FI), soddisfazione per rinnovo comparto difesa-sicurezza, impegno ministro Brunetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Riguardo la firma del rinnovo del contratto di lavoro del comparto difesa-sicurezza “esprimo grande soddisfazione”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Si tratta di un risultato rilevante, raggiunto grazie all'impegno e alla lungimiranza del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Così come importante è stato anche il lavoro fatto in Senato da Forza Italia sulla legge di Bilancio", aggiunge la senatrice. (Com)