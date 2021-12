Legge Bilancio: Ciriani, Fd'I pretende presenza in Aula di Franco, Parlamento merita rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia denuncia il "completo azzeramento del Parlamento. Oggi addirittura due fiducie nella stessa giornata sulla manovra e sul Pnrr e senza che il Senato abbia avuto la possibilità di valutare e addirittura leggere il testo. Per il governo ormai lo Stato di emergenza significa annullare il Parlamento. Questo è inaccettabile e faremo sentire la nostra indignazione in ogni occasione. Per questa ragione oggi pretendiamo la presenza del ministro Franco in Aula durante la discussione sulla manovra. Il Parlamento merita rispetto e non è possibile continuare ad assistere a questi atteggiamenti di arroganza e di disprezzo". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani.(Com)