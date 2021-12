Francia: Covid, Consiglio scientifico teme "disorganizzazione società" a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio scientifico che collabora con il governo francese nell'ambito della crisi del coronavirus teme una "disorganizzazione della società" a gennaio. Lo ha detto Jean-François Delfraissy, presidente del consiglio, durante una conferenza stampa. In un periodo in cui si prevedono più di 100 mila casi quotidiani si temono ripercussioni sul mondo del lavoro a causa delle tante assenze dei dipendenti, anche se l'impatto sanitario sarà contenuto grazie ai vaccini. I problemi riguarderanno "settori strategici della nostra società come la distribuzione alimentare, la sicurezza, l'energia, i trasporti, le comunicazioni o ancora la sanità", ha detto Olivier Guerin, medico e membro del Consiglio scientifico.(Frp)