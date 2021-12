Bosnia: presidente serbo Vucic, Belgrado rispetta integrità territoriale e accordi Dayton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia persegue una politica responsabile nel rispetto degli accordi di Dayton e dell'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, parlando all'emittente televisiva austriaca "Orf". Secondo Vucic, la Serbia non è interessata a creare tensioni nei Balcani occidentali in quanto punta alla stabilità ed alla crescita economica. "Nessuno ha bisogno di problemi in Bosnia Erzegovina, tantomeno la Serbia, che è l'economia in più rapida crescita nella regione", ha assicurato Vucic. (Seb)