Speciale difesa: Perego (FI), rinnovo contratto comparto difesa-sicurezza è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- La firma per il rinnovo del contratto del comparto difesa-sicurezza "è un'ottima notizia, sia per le donne e gli uomini che indossano la divisa che per tutti i cittadini. Si tratta di una questione per la quale Forza Italia, da sempre particolarmente attenta alle esigenze delle Forze dell'ordine, si è molto battuta e che, grazie all'impegno del ministro Brunetta, ha avuto un esito assolutamente positivo. Siamo lieti di aver ottenuto questo importante risultato grazie al quale si potrà garantire meglio la sicurezza degli italiani". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego. (Com)