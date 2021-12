Speciale difesa: Turchia, Erdogan, le relazioni con Israele sono vitali per la stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Turchia e Israele sono vitali per la stabilità della regione. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un incontro con i membri della comunità ebraica in Turchia e l'Alleanza dei rabbini negli Stati islamici (Aris) avvenuto ieri, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano "Hurriyet". “Siamo pronti a sviluppare la nostra cooperazione e a sfruttare al meglio il nostro alto potenziale. Attribuisco importanza al mantenimento dei contatti e del dialogo", ha precisato. Il presidente ha sottolineato che la Turchia vuole vedere il Medio Oriente come un luogo in cui società di diverse religioni, lingue ed etnie convivono in pace. Erdogan ha invitato il governo israeliano a garantire che le questioni siano affrontate dal punto di vista della pace e della stabilità a lungo termine del Medio Oriente, osservando che i passi da intraprendere nella questione palestinese, in particolare a Gerusalemme, contribuiranno a la sicurezza e la stabilità non solo dei palestinesi ma anche di Israele. "A questo proposito, attribuisco importanza al nostro rinnovato dialogo con il presidente e il primo ministro di Israele", ha affermato Erdogan. Citando la differente posizione due Paesi sulla questione palestinese, le relazioni della Turchia con Israele nei campi dell'economia, del commercio e del turismo stanno procedendo, ha aggiunto. La "posizione costruttiva e sincera di Israele nel contesto degli sforzi di pace contribuirà senza dubbio al processo di normalizzazione", ha chiarito. Infine, Erdogan ha detto che la Turchia vede l'antisemitismo come un crimine contro l'umanità, tanto quanto l'islamofobia. "Come vediamo l'islamofobia come un crimine contro l'umanità, vediamo anche l'antisemitismo come un crimine contro l'umanità", ha concluso Erdogan. (Res)