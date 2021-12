Speciale difesa: Volpi (Lega), Italia centrale nelle politiche estere dell'occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- C’è un filo rosso che lega la transizione energetica verde, la crisi libica e il ricorso alla politica di potenza da parte di dittature e autarchie, asiatiche ed eurosiatiche e che conferisce centralità al Mediterraneo e al nostro Paese. Lo ha affermato il deputato della Lega Raffaele Volpi, ex sottosegretario alla Difesa e presidente del Copasir, in una nota. "Nell’attuale fase di unità politica e consapevoli del nostro ruolo, dobbiamo assolutamente far sì che il processo in corso di riflessione strategica dell’Ue e dell’ambizione di una politica di equilibrio tra Europa, Stati Uniti, Russia e Cina, sia fondato sul realismo e sulla capacità di incidere sulle dinamiche globali con un’agenda in grado di coniugare ideali di ecosostenibilità di medio periodo con le prioritarie esigenze di stabilizzazione dell’area mediterranea. Abbiamo l’occasione di elevare la nostra diplomazia e la nostra azione alle aspettative delle future generazioni e dei Paesi amici, un’occasione che non possiamo diluire nella speranza che qualcun’altro prenda l’iniziativa o peggio, che risolva a proprio vantaggio un nostro attendismo", si legge nella nota. (Res)