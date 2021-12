Speciale difesa: Gasparri (FI), soddisfatti per firma contratto e interventi in manovra a tutela comparto difesa-sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Forza Italia "esprime grande soddisfazione per la firma del rinnovo del contratto di lavoro per il personale del comparto sicurezza-difesa. Si tratta di un evento importante e atteso da anni che giunge a conclusione grazie all'impegno e al lavoro del ministro Brunetta, che si è posto subito questo obiettivo dopo il suo insediamento, e grazie a quello degli altri ministri interessati". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di FI. "Una battaglia che Forza Italia ha sempre condiviso e per la quale ci siamo sempre battuti in ogni sede - continua il parlamentare in una nota -. Si tratta (assieme agli emendamenti approvati anche grazie al mio intervento nella manovra di bilancio che stanziano maggiori risorse per le assunzioni, introducono la tanto auspicata tutela legale e all'articolo 27 un fondo per la realizzazione di interventi di natura previdenziale) di questioni fondamentali per il personale e che hanno definito un quadro complessivo di concreta attuazione del principio della specificità. La battaglia continuerà per riconoscere in modo sempre più attivo questa specificità del comparto sicurezza-difesa, introdotta dal governo di centrodestra nel 2010 guidato da Silvio Berlusconi e che io e altri sostenemmo con convinzione allora, così come abbiamo fatto oggi". (Com)