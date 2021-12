© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In legge di Bilancio ok alle assunzioni straordinarie per i comparti sicurezza e difesa. E il via libera alla tutela legale a favore delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Due battaglie vinte grazie al prezioso lavoro di Forza Italia". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)