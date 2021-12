Speciale difesa: Kuwait, Di Maio a militari italiani, “vostro coraggio riflette vocazione Italia a difendere pace nel mondo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- "Il vostro coraggio e spirito di sacrificio riflette la vocazione dell’Italia a difendere nel mondo la pace, a promuovere la cooperazione internazionale e a facilitare i processi democratici". Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione della visita presso la base Ali Al Salem, dove è di stanza il contingente italiano della Task Air Force Kuwait. “Sono molto lieto di incontrarvi oggi e di poter portare, in questa occasione, a tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica e dell’Esercito che compongono il contingente italiano della Task Air Force Kuwait un messaggio di sincera gratitudine da parte delle istituzioni italiane per l’importante missione che svolgete nell’ambito dell’operazione internazionale Inherent Resolve”, ha detto il titolare della Farnesina in apertura del suo discorso. Di Maio ha aggiunto: “Nel vostro impegno quotidiano trovano concreta realizzazione i valori di pace, libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, che sono custoditi dalla Costituzione italiana e la cui difesa è un cardine fondamentale della nostra azione di politica estera”. “La straordinaria professionalità, lo spirito di servizio e la profonda umanità con cui conducete la vostra missione - ha proseguito - sono qualità costantemente riconosciute alle nostre forze armate impegnate all’estero e sempre apprezzate dai vostri e dai miei colleghi stranieri e, soprattutto, dalle popolazioni con cui avete modo di entrare in contatto”. (Res)