Speciale difesa: “Cnn”, Arabia Saudita sta costruendo missili balistici con l’aiuto della Cina

- L’intelligence degli Stati Uniti ha scoperto che l’Arabia Saudita sta costruendo missili balistici con l’aiuto della Cina. Lo rivela oggi l’emittente “Cnn”, secondo cui le conclusioni cui sono giunte le agenzie d’intelligence Usa potrebbe avere importanti ripercussioni sugli sviluppi politici in Medio Oriente e complicare i tentativi dell’amministrazione del presidente Joe Biden di contenere le ambizioni nucleari dell’Iran. L’Arabia Saudita ha già acquistato in passato missili balistici dalla Cina, ma finora non era mai stata in grado di produrne. Le rivelazioni della “Cnn” si basano su tre fonti vicine al dossier e su immagini satellitari che mostrano come il regno stia costruendo i missili in almeno un sito sul suo territorio. Secondo due delle fonti, negli ultimi mesi il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca era già stato informato in diverse occasioni di trasferimenti di tecnologia per la realizzazione di missili balistici dalla Cina all’Arabia Saudita. (Nys)