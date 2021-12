Energia: Meloni su caro-bollette, da governo nessuna strategia di lungo periodo, servono misure strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "raccoglie e fa proprio l'allarme lanciato da Confcommercio che, in un'analisi, calcola gli effetti dell'inflazione e del caro-bollette su famiglie e imprese: una stangata da oltre 11 miliardi nel 2022". Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale che il 'governo dei migliori' guidato da Draghi non ha affrontato e sulla quale non ha proposto nessuna strategia di medio e lungo periodo", ha proseguito. "Senza perdere altro tempo si adottino misure strutturali per intervenire sulla questione energetica ed evitare il collasso di imprese e famiglie", ha concluso. (Com)