Cina: multinazionale Trip.com offrirà rimborso dopo annullamento viaggi a Xi'an (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, l'amministrazione di Xi'an ha annunciato la soppressione di tutti i voli domestici in entrata e uscita dall'aeroporto internazionale di Xi'an Xianyang, che al momento è autorizzato ad operare soltanto tre voli internazionali. Le nuove restrizioni si sommano alla quarantena domiciliare disposta ieri per i 13 milioni di residenti, a cui è fatto tassativo divieto di abbandonare la propria abitazione. In un comunicato sul social media Weibo, il governo aveva precisato che la violazione delle restrizioni sarà consentita "ad un solo membro del nucleo familiare, che potrà uscire ogni due giorni per acquistare beni di prima necessità". I residenti potranno lasciare la propria abitazione anche in casi di "comprovata necessità", posta l'approvazione del governo locale. (segue) (Cip)