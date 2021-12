Cina: multinazionale Trip.com offrirà rimborso dopo annullamento viaggi a Xi'an (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lockdown di Xi'an, uno dei più estesi nel Paese, è stato disposto in ragione della "scala di trasmissione comunitaria e delle rotte epidemiologiche poco chiare", che rendono difficoltoso il tracciamento e l'isolamento tempestivo dei contagiati. A riferirlo è stato Yang Zhanqiu, vicedirettore del dipartimento di Biologia dei patogeni presso l'Università di Wuhan, città in cui ha avuto origine la pandemia. Dallo scorso 9 dicembre, Xi'an ha registrato un totale di 234 casi confermati, a cui si sono sommati ieri 127 nuovi contagi, il più alto numero registrato in un solo giorno. (segue) (Cip)