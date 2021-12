Energia: la russa Rosatom inizierà a produrre combustibile nucleare per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia russa Rosatom inizierà nel 2022 a produrre combustibile nucleare per il reattore cinese a neutroni veloci Cfr-600. Lo ha annunciato in un comunicato Oleg Grigorjev, vice presidente per il Commercio e gli Affari internazionali di Tvel, controllata del colosso russo. “Rosatom è pienamente preparata a rifornire di combustile nucleare il Cfr-600. La produzione di pellet di combustibile è già iniziata. Nel 2022, l’impianto di Elemash inizierà a produrre assemblaggi di combustibile per il Cfr-600 e assemblaggi di protezione e controllo del reattore per la prima fornitura commerciale alla Cina. Questo progetto rafforza lo sviluppo della cooperazione russo-cinese in materia di energia nucleare”, ha dichiarato Grigorjev. (Rum)