Kuwait: a oltre 30 anni dall’invasione l’Iraq termina di pagare danni di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A più 30 anni dall'invasione irachena del Kuwait, l’Iraq ha finito di pagare tutte le riparazioni di guerra, sborsando un totale di oltre 52 miliardi di dollari. Lo ha annunciato oggi il consigliere del premier iracheno, Mozher Saleh. "L'Iraq ha chiuso il dossier delle riparazioni legate alla guerra in Kuwait pagando l'ultima rata di queste indennità", ha dichiarato Saleh, consigliere economico di Mustafa Al Kadhimi, citato dall'agenzia di stampa statale “Ina”. In totale, l'Iraq ha pagato 52,4 miliardi di dollari (46,3 miliardi di euro) al Kuwait. L’ultima tranche di 45 milioni di dollari è stata pagata lo scorso 12 dicembre. "Questa cifra sarebbe stata sufficiente per costruire una rete elettrica al servizio dell'Iraq per molti anni", ha fatto notare Saleh, ricordando come la mancanza di infrastrutture in Iraq porti a quotidiani blackout di corrente elettrica, nonostante il Paese sia uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo. (segue) (Res)