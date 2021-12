Kuwait: a oltre 30 anni dall’invasione l’Iraq termina di pagare danni di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi utilizzati per le riparazioni di guerra al Kuwait, convalidati dalla Commissione di compensazione delle Nazioni Unite istituita nel 1991, provengono da una tassa del 5 per cento riscossa sulle vendite di petrolio e prodotti petroliferi iracheni. Prima della caduta di Saddam Hussein nel 2003, la percentuale destinata al pagamento dei danni di guerra era pari al 30 per cento dei proventi delle esportazioni, consentendo a Baghdad di importare solo i beni di prima necessità, attraverso il programma “Oil for food”. In questi anni i risarcimenti sono stati distribuiti a individui, aziende, organizzazioni governative e altre organizzazioni che hanno subito perdite causate direttamente dall'invasione e dall'occupazione dell'Iraq. Nel 2014, di fronte all'ascesa dello Stato islamico che aveva occupato un terzo del Paese, compresi diversi campi petroliferi e la strategica raffineria di Baiji, Baghdad aveva temporaneamente le riparazioni di guerra. I pagamenti sono ripresi nel 2018, dopo la proclamazione della sconfitta contro il gruppo terroristico. (Res)