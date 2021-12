Grecia: nuove misure restrittive anti Covid, cancellati eventi pubblici per festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove misure restrittive per contenere la diffusione della variante Omicron del Covid sono state annunciate oggi in Grecia. Il ministro della Salute ellenico, Thanos Plevris, ha illustrato in conferenza stampa le misure in vigore dalle ore 6 di venerdì 24 dicembre fino al 2 gennaio. Tra queste vi sono la cancellazione di tutti gli eventi pubblici legati alle festività, l'obbligo di indossare la mascherina ovunque sia all'interno che all'esterno, e protocolli di protezione aggiuntivi per i viaggiatori. Per quanto riguarda le misure in vigore dal 3 gennaio, secondo il ministro, queste saranno stabilite dopo una nuova riunione del comitato di esperti sanitari che si dovrebbe tenere lunedì 27 dicembre.(Gra)