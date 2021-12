Covid: mappa Ecdc, gialle Sardegna, Molise e Puglia, il resto in rosso e rosso scuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nord Italia in rosso scuro (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), tre regioni in giallo (Sardegna, Molise e Puglia) e tutto il resto in rosso (Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana). Questa la mappa settimanale del Centro europeo per il monitoraggio e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Il resto dei Paesi europei è in rosso scuro ad eccezione di alcune regioni europee che sono in rosso: quasi tutta la Finlandia e quasi tutta la Svezia (in entrambi i casi piccole zone in rosso scuro si trovano a sud dei Paesi), alcune contee della Norvegia, tre regioni spagnole (Andalusia, Estremadura e Castiglia-La Mancia), la Bulgaria, due regioni austriache (Bassa Austria e Burgenland), tre tedesche (Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Assia), tre regioni polacche (Podlachia, Precarpazia e Lublino). Gialla la Romania, con Bucarest in rosso e l'unica area in verde d'Europa, la regione dell'Oltenia. (Beb)