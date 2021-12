© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kuwait: Di Maio, Task force Air Kuwait apporta un contributo cruciale alla lotta contro il terrorismo - Il contingente italiano in Kuwait, nel quadro dell’impegno in prima fila dell’Italia nella Coalizione globale anti-Daesh (acronimo in arabo di Stato islamico nel Levante e in Iraq), “apporta un contributo cruciale alla lotta contro il terrorismo, concorrendo a rafforzare il profilo e l’autorevolezza del nostro Paese quale contributore alla pace e alla sicurezza internazionali”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione della visita presso la base Ali Al Salem, dove è di stanza il contingente italiano della Task Air Force Kuwait. La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali nei teatri di crisi, ha proseguito il titolare della Farnesina, “si inserisce nel solco della nostra fede nel multilateralismo e nella cooperazione internazionale, che, sempre più oggi, appaiono come l’unico strumento per individuare risposte efficaci a sfide complesse come quelle con cui ci confrontiamo in questa regione”. (segue) (Res)