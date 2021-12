© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Iran: ministro Esteri Hussein a Teheran per visita ufficiale - Il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, è arrivato oggi in Iran per una visita ufficiale. Lo ha reso noto il portavoce del ministero Ahmed al Sahaf, secondo il quale il Fuad è a capo di una delegazione governativa. “La delegazione comprende il consigliere per la sicurezza nazionale Qassem al Araji e altri funzionari”, ha proseguito il portavoce, aggiungendo che la delegazione incontrerà alcuni funzionari iraniani per discutere di relazioni bilaterali, sicurezza regionale e degli ultimi sviluppi dei negoziati di Vienna sul nucleare. (Res)