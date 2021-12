© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Putin, inaccettabile espansione Nato verso oriente - L’espansione della Nato verso Est è inaccettabile. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Il capo dello Stato ha ricordato come le azioni di Mosca non dipenderanno dai progressi fatti nei negoziati sulle garanzie di sicurezza con Usa e Nato. Le autorità della Russia si concentreranno sull’assicurare le migliori condizioni di sicurezza al Paese, ha aggiunto. Putin ha poi sottolineato come “non piazzare missili Usa alle porte” della Russia non sia “chiedere molto”. Al contempo, i Paesi occidentali “dovrebbero dare immediatamente garanzie di sicurezza alla Russia”, non chiederle a loro volta. (segue) (Res)