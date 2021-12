© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azerbaigian-Bosnia: incontro ministri Esteri, al via cooperazione tra Agenzie per sminamento - L'Agenzia nazionale azerbaigiana per lo sminamento (Anama) ha avviato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia per lo sminamento bosniaca e i due enti intendono avviare un'attività di cooperazione. E' quanto emerso nella conferenza stampa congiunta oggi a Baku tra i ministri degli Esteri di Azerbaigian e Bosnia Erzegovina, Jeyhun Bayramov e Bisera Turkovic. "Abbiamo discusso del passato conflitto armeno-azerbaigiano con la mia collega bosniaca, e ho informato la collega della recente situazione", ha dichiarato Bayramov secondo cui la Bosnia ha sostenuto inequivocabilmente l'Azerbaigian nel recente conflitto con l'Armenia sulla base del diritto internazionale. "La Bosnia Erzegovina è un Paese che ha fatto esperienza del dolore della guerra", ha sottolineato il ministro azerbaigiano, evidenziando che il Parlamento di Sarajevo ha adottato una risoluzione di condanna del genocidio di Khojaly. (Res)