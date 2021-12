© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Libia, scontro tra ministro Petrolio e presidente Noc dopo chiusura pozzi - E' scontro in Libia tra il ministro del Petrolio e del gas, Mohamed Aoun, e il presidente della National Oil Corporation, Mustafa Sanallah, dopo la chiusura di quattro giacimenti di idrocarburi del Fezzan (Wafa, El Feel, Sharara e Hamada) e due raffinerie della Tripolitania (Zuara e Mellitah). “Sanallah non risponde alle mie decisioni con l'appoggio del Presidente del Consiglio”, ha scritto Aoun sull’app Clubhouse, accusando il numero uno della Noc di “scavalcare il ministero con l'approvazione permanente da parte del premier Abdulhamid Dabaiba”. Il titolare del dicastero, da tempo in rotta con il capo della Noc, ha tacciato Sanallah di “nascondere molte informazioni al ministero del Petrolio”, ipotizzando che il presidente dell’azienda petrolifera sia “sostenuto dagli Stati Uniti e dal Regno Unito”. Aoun ha poi detto di non avere contatti diretti con il primo ministro dallo scorso giugno. “Dabaiba ha emesso decisioni a nome del Consiglio dei ministri senza presentarle o iscriverle all'ordine del giorno. Ho chiesto di cambiare il consiglio di amministrazione della National Oil Corporation e ho ottenuto il sostegno di oltre 90 deputati in Parlamento, ma Dabaiba si rifiuta di discutere la questione”. (segue) (Res)