I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: Guardie petrolifere chiedono la revoca del blocco dei pozzi - Le Guardie petrolifere della Libia (Petroleum facilities guard, Pfg) hanno chiesto la revoca dell'assedio ad alcuni giacimenti e della chiusura delle valvole del gas senza condizioni, respingendo la responsabilità di alcuni individui. Lo hanno reso noto le Guardie petrolifere attraverso un comunicato diffuso ieri, secondo cui queste persone saranno indagate per il reato commesso, che è contrario ai poteri delle autorità rappresentate in materia di protezione, sorveglianza e assicurazione del servizio. Le Guardie petrolifere hanno anche preso atto che le richieste di questi soggetti sono previste dalla legge, indicando che sono stati presi contatti con notabili e dignitari in alcune regioni per risolvere la situazione. Alcuni giorni fa dei membri delle Pfg nel sud-ovest del Paese hanno costretto alla chiusura forzata di quattro giacimenti di idrocarburi (Wafa, El Feel, Sharara e Hamada) e di due raffinerie (Zuara e Mellitah). Lo scorso 20 dicembre, Alaa al Adham, direttore dell’ufficio stampa delle Pfg, ha dichiarato che “gli uomini delle Pfg chiedono il pagamento di premi e stipendi, oltre al conferimento di matricole di identificazione militare”. I numeri di matricola militare in Libia conferiscono una "identità speciale" a chiunque lavori legalmente nelle istituzioni militari libiche. Vale la pena ricordare che le Pfg sono tecnicamente un'istituzione militare affiliata al ministero della Difesa del Governo di unità nazionale (Gnu), unico dicastero dell’esecutivo di Tripoli ad essere senza ministro (l’interim, infatti, l’ha sempre mantenuto il premier Abdulhamid Dabaiba). (segue) (Res)