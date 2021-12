I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: leader islamico Ghannouchi, escludo scioglimento movimento Ennahda da parte di Saied - La notte del 25 luglio, quando il presidente della Tunisia Kais Saied ha annunciato le misure eccezionali, " stata dura ma escludo che Saied possa emanare un decreto per sciogliere il movimento islamico Ennahda". Lo ha affermato il capo di Ennahda e presidente del parlamento “sospeso” dal 25 luglio scorso, Rached Ghannouchi, in un’intervista al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, edito a Londra e di proprietà del Qatar. Ghannouchi ha affermato che "questa questione (lo scioglimento del partito) non è nell’interesse di Saied e non è legale”. Il leader islamico ha inoltre rivelato che dopo il 25 luglio ha chiesto un incontro con Saied senza ottenere risposta e ha sottolineato l’importanza del dialogo, “la cui unica alternativa è il conflitto”. (segue) (Res)