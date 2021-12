© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: anche in 3 dosi, il vaccino cinese Sinovac non protegge dalla variante Omicron - Tre dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica cinese Sinovac, uno dei più usati al mondo, non producono sufficienti livelli di anticorpi per neutralizzare la variante Omicron, scoperta il mese scorso in Sudafrica. Lo indica un nuovo studio effettuato dall’Università di Hong Kong e dall’Università cinese di Hong Kong. Stando ai risultati, la situazione migliora in maniera significativa se la terza dose somministrata è quella del vaccino Comirnaty sviluppato dalla casa farmaceutica tedesca BioNTech (che comunque in due dosi è insufficiente a garantire adeguati livelli di protezione contro la variante). La scorsa settimana Sinovac aveva pubblicato un suo studio di laboratorio nel quale affermava che il 94 per cento delle persone che ricevono tre dosi del suo vaccino Coronavac generano anticorpi, senza tuttavia precisare a quale livello. I ricercatori di Hong Kong, basandosi su precedenti studi apparsi sulla rivista scientifica “Nature Medicine”, hanno fissato una soglia minima relativa al livello di anticorpi sufficienti a proteggere da Omicron. Finora la Cina ha prodotto e distribuito oltre 2,3 miliardi di dosi del vaccino sviluppato da Sinovac, in particolare all’interno del Paese e in aree del mondo in via di sviluppo. (segue) (Res)