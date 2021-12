© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: governo rivede al rialzo la previsione del Pil per il 2022, più 3,2 per cento - Il governo del Giappone ha rivisto sensibilmente al rialzo la previsione di crescita dell'economia di quel Paese per l'anno 2022, innalzandola di un punto percentuale dal 2,2 al 3,2 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Tokyo prevede una accelerazione della ripresa post pandemica più sostenuta, dopo l'andamento peggiore del previsto nel corso del 2021. La previsione farà da base alla stima delle entrate fiscali e dunque della legge di bilancio per il prossimo anno fiscale, che il primo ministro Fumio Kishida dovrebbe approvare domani, 24 dicembre. Secondo le anticipazioni fornite dalla stampa giapponese, il bilancio iniziale dello Stato per il 2022 ammonterà a circa 107.600 miliardi di yen (950 miliardi di dollari), il decimo record annuo consecutivo. (segue) (Res)