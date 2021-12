Trapani: arsenale di armi e droga in garage, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di venerdì, nell’ambito dell’operazione di Polizia giudiziaria che ha condotto all’arresto di un uomo, quale presunto responsabile dell’omicidio di Benedetto Ganci avvenuto nel 1998 a Salemi (Tp), i Carabinieri del nucleo investigativo di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato anche il nipote dell’ uomo arrestato venerdì scorso, per i reati di detenzione armi clandestine e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, in concorso con lo zio. L’arresto è scaturito a conclusione della perquisizione che i Carabinieri hanno condotto all’interno di un garage ad uso comune agli arrestati, sito nella frazione Xitta di Trapani, dove sono state rivenute numerose armi e droga. In particolare, durante la riapertura delle indagini sull’omicidio di Ganci, i Carabinieri avrebbero notato un assidua frequentazione tra zio e nipote e che i due, spesso, si sarebbero recati al garage, movimenti tali da indurre dei sospetti agli investigatori sulle attività svolte all’ interno di quel luogo. Con l’ausilio del personale del nucleo cinofili di Palermo, i Carabinieri hanno avviato l’attività che ha condotto al sequestro di 2 fucili a canne mozze, una mitraglietta artigianale, 2 pistole provento di furto, un revolver cal.38 con matricola abrasa, una pistola da borsetta artigianale, una pistola-penna artigianale, nonché 11 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. All’esito dell’udienza di convalida del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dei due uomini è stata applicata la custodia cautelare in carcere.(Ren)