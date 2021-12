Regno Unito: sondaggio, 200 mila minori a rischio di sfratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 200 mila minori nel Regno Unito rischiano lo sfratto e dunque di restare senza casa questo inverno. È quanto risulta da un sondaggio condotto dall'associazione Shelter e dal portale YouGov, segnalata dal quotidiano “Financial Times”. L'indagine ha rilevato che 104 mila famiglie che vivono in affitto hanno ricevuto avvisi di sfratto nell'ultimo mese o hanno pagamenti in arretrato. Shelter ha stimato che 55 mila minori e le loro famiglie siano già stati sfrattati dalle loro abitazioni negli ultimi tre mesi. La ricerca ha anche mostrato che il 71 per cento delle famiglie in affitto avrebbe difficoltà a trovare un'altra casa quest'inverno, e l'11 per cento degli intervistati ha confessato che i loro figli sono preoccupati dal rischio di diventare dei senzatetto. "Nessun bambino dovrebbe preoccuparsi di perdere la propria casa ma tante famiglie passeranno le vacanze con il timore di uno sfratto, senza sapere se avranno ancora una casa nei prossimi mesi", ha affermato Polly Neate, a capo di Shelter. L'associazione ha fatto appello al governo affinché intervenga. (Rel)