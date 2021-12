Donbass: Putin, gli accordi di Minsk sono l'unica via da seguire, ma Ucraina non vuole rispettarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi di Minsk sulla risoluzione del conflitto nel Donbass sono l'unico formato possibile da seguire per risolvere la questione, ma le autorità di Kiev non vogliono rispettarli. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno, sottolineando che per due volte le autorità ucraine hanno tentato, con l'uso della forza, di risolvere il conflitto nel Donbass. "Ho personalmente convinto l'allora presidente ucraino Poroshenko a desistere" da un intervento militare, ha affermato Putin. (Rum)