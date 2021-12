Pechino 2022: Malagò, grazie Mattarella per averci ascoltato e per volerci bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie, signor presidente perché oggi ci riceve ancora una volta. In sette anni non c'è mai stata una volta in cui, di fronte ad una nostra istanza, lei non abbia dimostrato di ascoltarci, di aiutarci e di volerci bene". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della cerimonia al Quirinale per la consegna da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. (Rin)