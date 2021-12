© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione a novembre in Polonia tocca il 5,4 per cento annuo. Lo ha rivelato l’Ufficio centrale di statistica (Gus). A ottobre il dato tendenziale era del 5,5 per cento. Il numero assoluto delle persone in cerca di un impiego ufficialmente registrate presso gli uffici del lavoro raggiunge a novembre le 898.800 unità. A ottobre erano 910.900.(Vap)