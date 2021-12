Ambiente: Sogin, pubblicati dati avanzamento lavori di decommissioning

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Sogin, Emanuele Fontani, ha illustrato ieri al Consiglio di amministrazione, presieduto da Luigi Perri, i risultati di avanzamento dei lavori di decommissioning previsti al 31 dicembre 2021. Questi dati, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità richiesti, sono stati pubblicati su una pagina apposita del sito sogin.it. Nel 2021 - si legge in una nota - l’adozione di un nuovo modello di rendicontazione dei costi, che prevede l’introduzione del loro riconoscimento a fronte di un effettivo avanzamento fisico delle attività e non solo di un impegno di spesa, ha semplificato anche le voci dei costi gestionali che passano da 5 a 3 (costi di struttura, costi di avanzamento e costi ad utilità pluriennale). Si registra, nonostante le difficoltà collegate alla pandemia, un costo di avanzamento del decommissioning per circa 120 milioni di euro (comprensivi di almeno 85 milioni conteggiati con il precedente sistema regolatorio), il miglior risultato da quando la società è stata costituita. L’avanzamento fisico della commessa nucleare è del 7,2 per cento, oltre mezzo punto superiore alle previsioni che erano del 6,6 per cento, con un cumulato complessivo dal 1999 ad oggi pari al 35,5 per cento (28,3 per cento al 31 dicembre 2020). (segue) (Com)