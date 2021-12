Natale: Gualtieri, insieme faremo Roma grandiosamente normale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Care concittadine e cari concittadini, sono felice di potermi rivolgere a voi dalle pagine di Leggo per porvi i miei più affettuosi auguri per il Natale che sta arrivando. Serenità è la parola che spero accompagni ognuno di voi in questi giorni di festa. Ne abbiamo bisogno, soprattutto per incoraggiare la speranza, senza la quale è più complicato guardare al nostro futuro". Lo scrive in una lettera su Leggo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Noi ce la stiamo mettendo tutta. E non è un modo di dire. È la volontà di far tornare Roma ad essere una città 'grandiosamente normale'. Di questo abbiamo bisogno: che sia normale e grandiosa allo stesso tempo". (segue) (Rer)