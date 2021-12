Natale: Gualtieri, insieme faremo Roma grandiosamente normale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche il 2021 è stato un anno difficile: i vaccini ci hanno regalato spiragli di luce ma il periodo resta comunque complicato come stanno purtroppo dimostrando le difficoltà che incontriamo nello sconfiggere definitivamente questa maledetta pandemia”, ha continuato il primo cittadino di Roma. “Ogni volta che la vittoria finale sembra a portata di mano ecco che spunta un nuovo ostacolo ad impedirci il pieno ritorno alla normalità. Non ci resta che continuare nell'impegno di trovare quella forza e quelle energie necessarie per noi e per le nostre famiglie e i nostri cari, affinché la realtà ci risulti meno dura di quanto questa continua emergenza ci impone. In questo - e non credo di esagerare - i romani sono stati (e sono) encomiabili per la loro capacità di affrontare le restrizioni sempre con grande senso di responsabilità", ha aggiunto Gualtieri a Leggo. (segue) (Rer)