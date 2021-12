Natale: Gualtieri, insieme faremo Roma grandiosamente normale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Gli sforzi senza sosta perché Roma torni ad essere una città più pulita con meno buche per le strade o abbia un sistema di trasporto pubblico più semplice e funzionale devono accompagnarsi con l'ambizione di far rinascere la nostra capitale. Con i fondi del Pnnr, le opere per il Giubileo del 2025 o la sfida entusiasmante di ospitare l'Expo 2030 abbiamo davanti a noi straordinarie opportunità di buona crescita e di sano sviluppo. Cogliamole tutti insieme - conclude Gualtieri - per tornare ad essere ancora più orgogliosi di essere romani. Buon Natale a tutti voi, con affetto sincero", conclude Roberto Gualtieri. (Rer)