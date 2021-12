Spagna: vittima abusi sacerdote riceve scuse diocesi con messaggio WhatsApp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano Alvarez, 55enne spagnolo vittima di abusi sessuali da parte di un sacerdote quando aveva 10 anni nel seminario di La Baneza (Leon), ha ottenuto finalmente il riconoscimento dei fatti da parte della Chiesa con la presentazione di un messaggio di scuse tramite WhatsApp. "Il Rev. Sanchez Cao è stato condannato al divieto di avere contatti di qualsiasi tipo con minori fino all'età di 80 anni e a non poter ascoltare confessioni se non nei casi previsti dal c. 976. La diocesi ribadisce la sua richiesta di perdono e ribadisce il suo impegno a continuare a lavorare per una Chiesa più sicura. Restiamo a vostra disposizione. Cordiali saluti", si legge nel messaggio inviato da uno dei responsabili dell'attenzione alle vittime della diocesi al 55enne. L'uomo, che ha trovato il coraggio di denunciare i fatti solo nel febbraio del 2017, ha denunciato al quotidiano "El Pais" che le scuse e le punizioni inflitte al sacerdote sono "insufficienti" raccontando di aver vissuto per due anni, tra il 1976 ed il 1978, "un'esperienza terrificante di abusi" e di non essere stato l'unico nel seminario a subirle. "È uno scherzo di cattivo gusto sentirsi dire qualcosa di così grave e dannoso per me e la mia famiglia, anche se sono stato riconosciuto come vittima della Chiesa", ha spiegato l'uomo, incoraggiando tutti coloro che hanno subito abusi da parte di religiosi a trovare il coraggio di denunciarli per quanto possa risultare difficile. "Dovrebbe essere fuori dal sacerdozio per tutto quello che ha fatto. La pena è lieve e chissà se sarà controllato", è stato lo sfogo dell'uomo a "El Pais". Emiliano Alvarez si è rallegrato almeno del fatto che gli sia stato finalmente riconosciuto "lo status di vittima", ma questo status è ben poca cosa per quanto riguarda la necessaria "riparazione" di cui nessuno gli ha parlato, poiché la Chiesa "non è disposta", ha detto. (Spm)